Нападающий минского «Динамо» Основин: сейчас в КХЛ проходных матчей нет

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Основин поделился ожиданиями от предстоящей выездной серии команды. Клубу предстоят матчи против «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах 11 октября, СКА в Санкт-Петербурге 13 октября и «Салавата Юлаева» в Уфе 15 октября.

«Тренировка перед выездом прошла эмоционально. На позитивной волне готовимся к серии матчей в гостях, серьезно настраиваемся. У команды серия побед. Естественно, это придало хорошее настроение. Выигрывать лучше, чем проигрывать. Все это прекрасно понимают, настраиваются на то, чтобы продлить эту серию. Есть ли изменения в сочетаниях команды? Всё стандартно. После матча с «Локомотивом» был день для отдыха и восстановления. Затем начались тренировочные дни, собрания, подготовка.

Что можно сказать о ближайшем сопернике «Куньлунь Ред Стар»? С ними в этом сезоне пока не играл. Но в любом случае там всегда много легионеров из Северной Америки, Европы. Легко точно не будет. Да и в целом сейчас с любым соперником в КХЛ тяжело набрать очки, проходных матчей нет.

Каково играть в Мытищах, когда на арене не так шумно? Это чувствуется. Может, нам это и на руку, потому что за команду хозяев болеет не так много зрителей. Мне сложно что-то сказать, я не бывал в таких ситуациях. И я надеюсь, что наших болельщиков будет слышно», — приводит официальный сайт минского «Динамо» слова Основина.