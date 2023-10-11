Эрик Карлссон закончил дебютный матч за «Питтсбург» с «-2» и без набранных очков

Защитник Эрик Карлссон закончил дебютный матч за «Питтсбург» с «-2» и без набранных очков. «Питтсбург» на своём льду уступил «Чикаго» со счётом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы.

В дебютной игре за «Пингвинз» 33-летний шведский защитник провёл на льду 26 минут 4 секунды (2.40 – в большинстве, 0.54 – в меньшинстве) и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-2». Карлссон остался без набранных очков, нанеся два броска в створ ворот и заблокировав три броска соперника.

В прошлом сезоне Карлссон стал первым защитником, набравшим 100+ очков за один регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке. Напомним, защитник стал игроком «Пингвинз» в межсезонье в результате обмена из «Сан-Хосе».