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Эрик Карлссон закончил дебютный матч за «Питтсбург» с «-2» и без набранных очков

Эрик Карлссон закончил дебютный матч за «Питтсбург» с «-2» и без набранных очков
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Защитник Эрик Карлссон закончил дебютный матч за «Питтсбург» с «-2» и без набранных очков. «Питтсбург» на своём льду уступил «Чикаго» со счётом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Раст (Летанг, Эллер) – 07:04     2:0 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 31:56     2:1 Донато (Власик, Бедард) – 35:37     2:2 Гуттман (Джонс, Атанасиу) – 50:05     2:3 Дикинсон (Перри, Фолиньо) – 55:27     2:4 Фолиньо (Перри, Дикинсон) – 58:33    

В дебютной игре за «Пингвинз» 33-летний шведский защитник провёл на льду 26 минут 4 секунды (2.40 – в большинстве, 0.54 – в меньшинстве) и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-2». Карлссон остался без набранных очков, нанеся два броска в створ ворот и заблокировав три броска соперника.

В прошлом сезоне Карлссон стал первым защитником, набравшим 100+ очков за один регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке. Напомним, защитник стал игроком «Пингвинз» в межсезонье в результате обмена из «Сан-Хосе».

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