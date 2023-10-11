Кучеров и Пол повторили клубное достижение «Тампы» 10-летней давности

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и его канадский одноклубник Ник Пол повторили клубное достижение в стартовом матче сезона НХЛ, сообщает ESPN Stats & Info в соцсети Х (ранее Twitter).

Оба форварда во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забросили по две шайбы. Кучеров и Пол стали лишь третьей парой в истории «Тампы», в которой оба хоккеиста забили 2+ гола в стартовом матче сезона. Они повторили достижение Эрика Брюера и Мартена Сан-Луи 13-летней давности, а также Дино Сиссарелли и Микаэля Ренберга 26-летней давности.

На старте сезона-2012/2013 «Тампа» 20 января 2013 года обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3. Тогда Брюер, как и Сан-Луи, забросил две шайбы. Сиссарелли и Ренберг забили по два гола в первой встрече сезона-1997/1998.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября состоялся матч открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.