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«Великолепный игрок и экстремальный талант». Дементьев — о дебюте Коннора Бедарда в НХЛ

«Великолепный игрок и экстремальный талант». Дементьев — о дебюте Коннора Бедарда в НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил дебют в НХЛ нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, который отметился результативной передачей в победном матче с «Питтсбургом» (4:2).

«Не знаю ни одного хоккейного специалиста в Северной Америке, который бы не говорил о дебюте Бедарда в НХЛ. Великолепный игрок и экстремальный талант, но даже он в перерыве сказал, что здесь совсем другой хоккей, всё происходит очень быстро. Мне с самого начала понравилась игра «Чикаго» в целом и то, что они перебрасывали соперника, но проигрывали после второго периода. Это не смущало, так как скорость и напор говорило о том, что их победный результат лишь вопрос времени.

Сам Бедард в первом периоде выглядел смущённо, присматривался к игре, но слова тренера о том, что он будет выходить на лёд несмотря на ошибки, придавали уверенности. Его мастерство заметно, лично у него были шансы поразить ворота, играл достаточно активно и наносил броски. Пару раз с ним заметно сыграли в силовую, «поприветствовали в лиге». Кстати, перед первым вбрасыванием Кросби ему сказал: «Добро пожаловать в лигу!» И это получилось. Неплохая передача со сменой мест с защитником, который нанёс бросок по воротам и Донато доиграл на подборе шайбы. Дебют удался», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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