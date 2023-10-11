Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Читатели «Чемпионата» считают, что «Локомотив» победит СКА в матче КХЛ

Читатели «Чемпионата» считают, что «Локомотив» победит СКА в матче КХЛ
Комментарии

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе, касающемся победителя центрального матча игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На момент написания новости, большинство пользователей решили, что сильнее в матче будет ярославский клуб. За это проголосовали 75% болельщиков. За победу подопечных Романа Ротенберга проголосовали 25%.

Эта встреча станет второй между этими командами в текущем сезоне. В первом матче, прошедшем 8 сентября в Ярославле, победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2. СКА подходит к этому матчу с серией из двух побед. В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой шесть матчей. Четыре победы на свой счёт записали ярославские хоккеисты.

Материалы по теме
После очередного падения рабочего на стройке «СКА Арены» возбудили уголовное дело
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android