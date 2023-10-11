Читатели «Чемпионата» считают, что «Локомотив» победит СКА в матче КХЛ

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе, касающемся победителя центрального матча игрового дня КХЛ между СКА и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

На момент написания новости, большинство пользователей решили, что сильнее в матче будет ярославский клуб. За это проголосовали 75% болельщиков. За победу подопечных Романа Ротенберга проголосовали 25%.

Эта встреча станет второй между этими командами в текущем сезоне. В первом матче, прошедшем 8 сентября в Ярославле, победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2. СКА подходит к этому матчу с серией из двух побед. В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой шесть матчей. Четыре победы на свой счёт записали ярославские хоккеисты.