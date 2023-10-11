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«Я не понимаю, что происходит». Фетисов раскритиковал натурализацию легионеров в КХЛ

«Я не понимаю, что происходит». Фетисов раскритиковал натурализацию легионеров в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскритиковал получение легионерами российского гражданства.

«Получение российского гражданства хоккеистом «Амура» Кэмероном Ли? Я каждого непонятного мне хоккеиста обсуждать не собираюсь. Мне всё равно, я даже не знаю, кто он такой, каких результатов добился.

Как отношусь к тенденции увеличения запросов на получение гражданство РФ со стороны легионеров в КХЛ? А мы для чего делали лимит на легионеров, можно спросить? Чтобы больше россиян играло? А зачем мы сейчас даём гражданство иностранцам? Чтобы таких хоккеистов меньше было, правильно?

Я тогда не понимаю, что происходит. Вопрос же такой, философский. Если ребята останутся здесь, может быть, будет хорошо. Если они все убегут обратно, как только закончится контракт, заберут деньги и уедут, какая польза будет нашему хоккею? Я не знаю, какого качества эти игроки, даже понятия не имею, что они в хоккее умеют, кто они вообще такие. Некие противоречия замечаю. Мне непонятно», — сказал Фетисов в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее Кэмерон Ли рассказал о жизни в России и о стереотипах про россиян.

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