Щитов рассказал, где мог бы продолжить карьеру форвард Дамир Жафяров

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал о ситуации с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым. Напомним, форвард не проходит в состав казанского клуба.

«Жафярову нужна играющая команда. Он здорово играл в СКА, но не подошёл Билялетдинову, потому что у него совершенно другая система. Жаль, что у Дамира не получилось до конца побороться. Думаю, ему подошёл бы уфимский «Салават Юлаев» или «Автомобилист». «Трактор»? Наверное, нет, потому что там уже подписали игроков. Было бы неплохо вернуться в Нижний Новгород. Посмотрим, где окажется Жафяров», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Хоккеист не выходил на лёд с 28 сентября. 5 октября его заявили на матч с «Авангардом», но 29-летний форвард так и не принял участия в этой игре.