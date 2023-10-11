Нападающий «Лады» Шумаков оправился от травмы и вернулся в строй

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, форвард получил травму в третьем периоде домашнего матча с «Амуром» (5:1).

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями.

«Лада» после 18 матчей набрала 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.