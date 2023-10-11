Защитник «Авангарда» Абросимов одержал победу в яркой драке с форвардом «Металлурга»

В Омске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимает «Металлург». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале третьей двадцатиминутки защитник омского клуба Роман Абросимов и форвард «Магнитки» Люк Джонсон устроили яркую драку, по итогам которой игрок обороны «ястребов» одержал победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо». «Металлург» отправится в гости к «Сибири». Обе встречи состоятся в пятницу, 13 октября.