Немировски: игроки «Сибири» не верят, что могут дать пас или бросить

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски назвал причины поражения от «Трактора» (4:5 ОТ).

«Играли хорошо, активно. Вели в счёте два раза. Было два ненужных удаления, что могли дать шанс «Трактору» вернуться в игру, очень обидно. Нам очень была нужна эта победа. Но с другой стороны, есть много хорошего, чего мы раньше не делали. Главное — восстановиться и готовиться, у нас серьёзный соперник в следующем матче и надо сделать победу в следующей игре.

Игру похоронила дисциплина? Удаления при 4:2. Особо ничего там нет. Совсем мало удалений. Честно: даже не заметил последнее удаление.

«Сибирь» сыграла больше на контратаках? Мы сразу начали играть активно, вперёд. Уверенно надо играть с шайбой, спокойно. Слишком долго принимали решение в своей зоне.

Четвёртое звено задавало темп? Да. Они очень добавляли энергии. Но нам не хватило. Все тройки почти обладали хорошей энергией. Обидно такие игры проигрывать, когда всё у нас в руках и опять ненужное удаление.

Дубакин сыграл с Климовичами? Я думаю, они хорошо играли. В зоне атаки и в средней зоне хорошо сыграли, много моментов создавали. Будем работать с ними. Они очень здорово действуют.

Может ли серия поражения привести к расторжениям? Сейчас мы думаем о следующей игре. Оставим те хорошие вещи, что делали сегодня, и ещё можно добавить. А обмены или подписания — мы всегда смотрим на то, как решить проблему с составом, не исключаю, что будет, но пока ничего не могу сказать.

Сегодня был другой «Трактор»? Да, они по-другому играли сегодня. Хорошо держали шайбу, хорошо бросают. Видно было в большинстве, что у них хорошие броски.

Проблемы с психологией? Да, я думаю, где-то уверенности у них нет. Они в каких-то моментах правильно играют, в некоторых очень медленно решают. Они видят и просто не верят, что могут отдать пас или бросить. Это уверенность. Мы пытаемся работать. Много хороших моментов, надо верить себе», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.