«Рома победил по всем позициям». Кравец оценил яркую драку в игре с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Металлургом» (4:1) оценил драку защитника омского клуба Романа Абросимова с форвардом «Магнитки» Люком Джонсоном.

«После игры с «Трактором», во-первых, ребята отдохнули, перестроились на часовой пояс, плюс мы провели две тренировки, которые привели нас в чувство. Василий Демченко тренируется, мы готовим его, восстанавливаем, ищем варианты для улучшения его игры. Если Проскуряков сегодня играл, значит, у него есть все возможности дальше играть в основном составе. Конкуренция – хорошее дело, помогает всем ребятам развиваться. Илья отыграл очень достойно, и я всегда говорю, что главное – не чтобы хорошо играла команда, а чтобы хорошо играл вратарь: держал счёт и придавал уверенность.

Характер и правильная реакция на негативные моменты в игре у команды всегда были, а сегодня этот характер проявился ещё лучше. Конечно, это важно – выстоять в меньшинстве, а потом забить гол. Ну и Роман Абросимов привнёс положительные эмоции и подъём команде своими действиями. Я считаю, что Рома победил по всем позициям», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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