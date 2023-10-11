Сергей Фёдоров прокомментировал обмен с «Трактором» и оценил новичка Фатеева

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Спартака» (3:5) оценил обмен с «Трактором», в результате которого новичком чёрно-белых стал нападающий Данил Юртайкин, а армейцы пополнились форвардом Егором Фатеевым.

«Обмен Юртайкина на Фатеева? В данном случае я рад за Даниила, потому что он будет играть намного больше – в моём понимании во всяком случае. В плане Егора – он нам даст стабильность. Он хороший игрок именно для третьего-четвёртого звена. Надеюсь, его адаптация пройдёт в ускоренном режиме. Нам нужен такой игрок. Как вы сегодня видела, наше четвёртое звено играло регулярно. До момента, когда мы начали проигрывать 1:4. До обмена по каким-то моментам мы советовались. Я считаю, все остались в выигрыше.

Иван Рогов, на наш взгляд, опытный игрок. Лучший хоккеист ВХЛ. Он заслужил как минимум шанс. Очень старательный игрок. Подвижный. Умеет и любит играть с шайбой. Но, думаю, за последние две встречи он почувствовал, что против нашей команды все играют лучшие матчи. Тем не менее, наверное, идёт адаптация к требованиям и скоростям КХЛ.», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.