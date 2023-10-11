Ларионов: в раздевалке «Торпедо» сказал, что после второго периода была безалаберность

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3).

«Мы сказали в раздевалке после второго периода, что была безалаберность. Ребята не проявили характер, который был необходим. Даже в меньшинстве соперник был больше нацелен на гол. Коллективная наша ошибка – мы не смогли быть первыми на шайбе. Позволили сопернику забить эти два гола, которые сбили тот ритм, который мы бы хотели видеть на протяжении всего матча.

Игра против Козырева? Не хочется делать акцент на чём-то особенном. Любой матч, любая игра – вызов, который ты хочешь преодолеть. Да, Андрей Козырев был у нас. Естественно, он делает хорошую работу, его команда играет интересно, ярко. Какой-то принципиальной подоплёки у матча не было. Тот хоккей, который показывают обе команды, он прогрессивный. Я сторонник того, чтобы выигрывать 6:5. Хоккей – игра с голами. Только так ты можешь привлечь зрителя на трибуны», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.