«Хороший, обоюдоострый хоккей». Форвард «Северстали» Скоренов — о матче с «Торпедо»

Нападающий «Северстали» Александр Скоренов высказался о матче Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (3:4).

«Классная игра, хороший, обоюдоострый хоккей. Две команды с примерно одинаковыми системами, с контролем шайбы, я думаю, зрителям понравилось. Единственное, что мы проиграли. Отдали своими руками очередную игру. Будем бороться с этим. Набивать шишки. Набираться опыта.

Негативный опыт – тоже опыт. Надо просто извлекать позитив из него. Тут где-то и наша молодость, и нехватка опыта. Сейчас два дня отдыха, восстановимся. Кто-то может домой съездит, наберётся положительных эмоций. Нужно в первую очередь перезагрузить голову.

Благодарен болельщикам, что приходят – на каждом матче по четыре-пять тысяч. Это очень здорово. Жалко, мы пока не радуем победами. Благодарен каждому зрителю, что приходят и поддерживают нас до конца. Будем стараться. Сами не хотим проигрывать, очень хотим выигрывать, получать позитивные эмоции и дарить их зрителям», — приводит слова Скоренова пресс-служба клуба.