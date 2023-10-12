«Вышел на лёд буквально с самолёта». Юртайкин — о дебюте за «Трактор»

Нападающий «Трактора» Данил Юртайкин высказался о дебюте в новой команде в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (5:4 Б). Юртайкин был обменян в «Трактор» из ЦСКА.

«Мне было непросто, вышел на лёд буквально с самолёта. Тяжёлый первый матч, но парни молодцы, что выиграли. От этого только позитив. Давно в такой роли не играл, рад быть в команде, где тренер мне доверяет. Нужно использовать игровое время, которое мне предоставляют. Всегда приятнее играть в атаке, чем в обороне. В нападении «Трактор» сыграл хорошо, надеюсь продолжим в том же духе.

Что касается обмена, то самой собой всё получилось. Благодарен ЦСКА, что оказался в «Тракторе», — приводит слова Юртайкина официальный сайт КХЛ.

Воспитанник ярославского хоккея Данил Юртайкин – двукратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022, 2023) и Кубка Харламова с ярославским «Локо» (2016, 2018). В текущем сезоне нападающий провёл в составе армейцев семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8».