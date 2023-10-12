«Баффало» подписал семилетний контракт с Пауэром со среднегодовой зарплатой $8,35 млн

«Баффало Сэйбрз» объявили на своем официальном сайте о подписании нового семилетнего контракта с 20-летним защитником Оуэном Пауэром. Хоккеист будет зарабатывать в среднем $ 8,35 млн в год.

В прошлом сезоне Пауэр был номинантом Колдер Трофи. Он сыграл за «Баффало» в регулярном чемпионате 79 матчей, в которых набрал 35 (4+31) очков. Паэур был лидером среди новичков лиги по среднему количеству времени на льду (23 минуты 48 секунд) за матч.

Канадец был выбран «Сэйбрз» под первым номером на драфте-2021. Пауэр дебютировал за команду в сезоне-2021/2022, когда провёл восемь матчей, набрав 3 (2+1) очка. В 2021 году хоккеист стал победителем взрослого чемпионата мира в составе сборной Канады, сыграв во всех 10 матчах на турнире в Риге.

В первом матче нового сезона НХЛ «Баффало» дома примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало игры 13 октября в 2:00 мск.