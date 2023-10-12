Голкипера «Ванкувера» Демко стошнило во вратарскую маску во время игры с «Эдмонтоном»

Стала известна причина, по которой основной голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» (8:1). В середине третьего периода американец уступил место в воротах новичку команды Кейси Десмиту.

Как сообщил после матча главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет, причиной замены стало обезвоживание организма у Тэтчера. Американскому вратарю стало настолько плохо в ходе матча, что его вырвало прямо в маску. По словам канадского специалиста, всему виной ОРВИ, охватившая всю команду.

Напомним, сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).