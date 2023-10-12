Дмитрий Орлов эффектно поймал на бедро нападающего «Оттавы»

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

По ходу матча эффектным силовым приёмом отметился российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов. Россиянин в фирменном стиле поймал на бедро Мэтью Жозефа, который от удара высоко взлетел надо льдом и потерял контроль над шайбой.

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Этот матч стал дебютным для Орлова за «Каролину». Россиянин по итогам матча заработал показатель полезности «-2», провёл три силовых приёма и нанёс два броска по воротам. В межсезонье защитник заключил двухлетнее соглашение с «Харрикейнз» с кэпхитом $ 7,75 млн и на общую сумму $ 15,5 млн.