«Пытался разобраться с этим дерьмом». Рендулич оценил свой дебют в составе СКА

Нападающий СКА Борна Рендулич оценил свой дебют в составе армейцев в матче с «Локомотивом» (2:3). Хорватский форвард отметился голом.

«Определённо не лучший результат для начала карьеры в СКА. Сегодня были взлёты и падения, мы немного медленно начали, но во втором и третьем периодах давили соперника. Всё решили мелкие детали. В играх с такими командами, которые плотно обороняются против нас, нужно направлять шайбу в правильные зоны — тогда будут появляться шансы забить гол. Сегодня был не наш вечер. Нужно забыть о нём и двигаться к следующей игре.

Нервничал ли в начале? Да не то чтобы я нервничал — пытался разобраться, как играет команда. Я же тут совсем недавно, провёл только одну утреннюю раскатку. Нужно было время, чтобы познакомиться со стилем игры команды. Пытался разобраться с этим дерьмом. По ходу игры я становился всё увереннее. Так всегда», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борна Рендуличем читайте на «Чемпионате» сегодня в 17:00 мск.