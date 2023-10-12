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Мартемьянов ответил на вопрос, когда Бобков сможет провести полноценный матч за «Амур»

Мартемьянов ответил на вопрос, когда Бобков сможет провести полноценный матч за «Амур»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, когда вратарь Игорь Бобков сможет провести полноценный матч за хабаровский клуб. В матче с «Ак Барсом» (3:5) Бобков провёл на площадке 35 минут и пропустил одну шайбу.

«Замена вратаря – и чтобы не травмировать Дмитрия, он нам помогал очень много. И чтобы встряхнуть команду. Всё-таки Игорь много не играл, ему надо постепенно входить, набирать игровую форму. Считаю, он вошёл в игру нормально. Вратарей надо поддерживать, это всё-таки последний рубеж обороны, и парни молодцы, сражаются. Претензий особых к ним нет. Пока не могу ответить точно на вопрос, когда Бобков будет готов провести матч полностью. Когда будет готов, тогда и встанет. Он у нас под полным контролем тренера вратарей, когда уже будет полная уверенность, он займёт место в воротах. Здесь дело очень тонкое. Будем смотреть, анализировать, возможен вариант в ближайшем будущем. Не обязательно в следующем матче, но в ближайшем будущем.

Почему не поменяли вратаря при счёте 3:5? У нас при счёте 3:5 в формате «пять на пять» достаточно было моментов, достаточно. Если бы было четыре, я бы поменял 100%. Это уже стратегия тренерского штаба, мы видим и по игре, и по игрокам, кто на что способен. Всё-таки лидеры у нас поднаелись чуть-чуть», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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