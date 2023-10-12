Рендулич: «Сочи» — большой клуб, благодарен за всё, но тут такой шансище! А мне уже не 20

Нападающий СКА Борна Рендулич прокомментировал свой обмен в петербургский клуб из «Сочи».

«Несомненно, «Сочи» это большая команда, и я благодарен им за все предоставленные возможности. Но тут такой шансище! СКА большой клуб, и я хочу помочь ему выигрывать.

Называли ли предателем в «Сочи»? (смеётся) Нет, такого не было. Всем было немного грустно расставаться со мной. Но я сказал им: «Мне же уже не 20 лет, это самая большая возможность в моей карьере, и я хочу ей воспользоваться, ухватиться за эту возможность!». Мне был нужен вызов, я здесь ради этого!», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.