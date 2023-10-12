Рендулич: Мичков невероятен! У него есть все навыки для игры в НХЛ

Нападающий СКА Борна Рендулич высоко оценил мастерство бывшего партнёра по «Сочи» Матвея Мичкова.

«Мичков? Он невероятен! У него отличные навыки игры в атаке, большое мастерство, он прекрасно владеет шайбой. Ему нужно чуть больше сосредоточиться на деталях, навыках игры в обороне, выработать свой стиль. Но он так молод, он обязательно научится, будет прибавлять от игры к игре. Но у него есть все навыки для игры в НХЛ. Ему нужно просто продолжать работать над собой и играть.

В матче со СКА он был чуть больше заряжен, чем обычно? О да! Уверен, он очень хотел показать себя, это нормально. Он тогда провёл отличный матч. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он продолжит расти и хорошо играть и дальше», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.