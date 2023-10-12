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Форвард «Сочи» Мичков пропустит матч с «Нефтехимиком»

Форвард «Сочи» Мичков пропустит матч с «Нефтехимиком»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков из-за лёгкого недомогания пропустит матч с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба южан. Напомним, матч будет сыгран сегодня на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл 12 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+3». В нынешнем сезоне Мичков также сыграл в одном матче за СКА. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Сочи» с 21 результативным баллом занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 11 очками замыкает турнирную таблицу Востока.

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