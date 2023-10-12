Агент Воронкова рассказал о причинах отправки игрока в фарм-клуб «Коламбуса»

Известный хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Дмитрия Воронкова, рассказал о причинах отправки хоккеиста в фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» — «Кливленд Монстерз».

«Как Воронков воспринял отправку в АХЛ? Нормально. Когда он приехал, там сказали, что есть определённые физические нормативы, а мы готовились по своей программе. Они считают, что нужно всё привести в норму. Они шли с каждым днём лучше и лучше, осталось сделать небольшие поправки, но нужно время. В клубе сказали: «Сыграйте три-четыре игры в АХЛ, и мы поднимем Диму в «Коламбус». К этому времени, думаю, все необходимые нормативы будут выполнены.

Какие-то тесты надо будет сдавать? Он их сдавал, просто их подкорректировали. Осталась какая-то часть, которую нужно поправить», — сказал Черных в интервью Metaratings.ru.

Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах. Нападающий отметился в них одной результативной передачей.