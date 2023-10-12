Бирюков: оборонительный хоккей «Салавата Юлаева» — это стереотип

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков ответил на вопрос об игровом стиле уфимского клуба.

«Болельщики требуют от команды более атакующей игры? У нас непростой этап, не получается много забивать. Никого не устраивает это положение – ни игроков, ни тренеров. Совместно мы пытаемся это исправить и найти ключики, которые выведут нас наверх. В прошлом сезоне тоже начали ни шатко ни валко, но смогли это перебороть. Благодаря этому стали только сильнее – и всё наладилось. Уверен, сейчас будет то же самое.

В своё время «Салават Юлаев» играл в «бразильский хоккей»? Да, сейчас тяжело показывать «бразильский хоккей». Нужно уметь играть и в нападении, и в обороне. Если будешь думать только об атаке, то маловато шансов победить. Отдельные матчи можно выигрывать, но не вдолгую. Без обороны тяжело.

То, что главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов – адепт оборонительного хоккея, это стереотип? Конечно, стереотип. Мы стараемся найти баланс между атакой и обороной. В нападении играем креативно, тисками нас никто не зажимает», — сказал Бирюков в интервью «РБ Спорт».

37-летний игрок обороны провёл в текущем сезоне 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Ранее Евгений Бирюков рассказал об особенностях текущего игрового стиля в КХЛ и в НХЛ.