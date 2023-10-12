Экс-гендиректора нижегородского «Торпедо» Яна Голубовского осудят заочно

Советский районный суд Нижнего Новгорода возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении экс-гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского, покинувшего Россию перед приговором в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант-Поволжье».

Спортивного менеджера обвиняли в растрате 17 млн руб. из кассы клуба вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ерёминой. Последние получили условные сроки.

Следствие полагает, что в 2018-2019 годах фигуранты потратили часть бюджета «Торпедо» на проживание в гостинице, покупки, поездки за границу и рестораны, а также аренду машин. Клубные деньги они снимали с банковских карт, оформленных на работников компании-агента хоккейной команды «Айти Технологии СПБ». Из приговоров Сергея Малютина и Натальи Ерёминой следует, что осуждённые вынесли из бухгалтерии «Торпедо» коробку с 10 млн руб. выручки от продажи билетов на матчи и принесли её в гостиничный номер Сергея Малютина. Там он хранил наличность под охраной бультерьера.

Ян Голубовский не признал вину и сообщал суду, что не пользовался банковской картой и самостоятельно оплачивал гостиницу. Он отмечал, что Сергей Малютин оговорил его, поскольку именно он занимался финансово-хозяйственной деятельностью «Торпедо», а сам Голубовский отвечал за хоккей. Накануне приговора в 2021 году Ян Голубовский через Минск вылетел в Израиль. По некоторым данным, в последний раз он был замечен в Париже.

Голубовский играл в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» в сезонах-1997/1998 — 1999/2000, где провёл 50 матчей. 28 декабря 2000 года его обменяли во «Флориду Пантерз» на Игоря Ларионова. До конца сезона Ян сыграл шесть матчей в НХЛ и 30 в АХЛ за фарм-клуб «Луисвилл Пантерз».