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Нападающий «Барыса» Старченко оштрафован за неприличный жест в адрес игроков «Динамо»

Нападающий «Барыса» Старченко оштрафован за неприличный жест в адрес игроков «Динамо»
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Спортивно-дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод матча «Барыс» – «Динамо» Москва (3:2 Б) принял решение оштрафовать нападающего казахстанского клуба Романа Старченко за неприличный жест в адрес игроков бело-голубых во время послематчевых буллитов.

Фото: Кадр из трансляции КХЛ

«На основании представленных видеоматериалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» Романа Старченко наказание по п. 1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Использование нецензурных и непристойных жестов по отношению к любому лицу») и подвергнуть его денежному штрафу», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Локомотивом». Московское «Динамо» отправится в Омск на игру с «Авангардом». Обе встречи пройдут 13 октября.

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