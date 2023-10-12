Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, что погоня капитана «столичных» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги помогает клубу в борьбе за плей-офф.

«Я думаю, это помогает и Александру, и команде. Если Ови играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу… Как товарищ по команде, я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но, в конце концов, главное — это команда.

«Вы никогда не услышите, чтобы он сказал «Рекорд важнее». При этом то, что он делает — довольно круто», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.