Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом

Форвард «Вашингтона» ответил на вопрос, мешает ли клубу погоня Овечкина за рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, что погоня капитана «столичных» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги помогает клубу в борьбе за плей-офф.

«Я думаю, это помогает и Александру, и команде. Если Ови играет хорошо и забивает голы, у команды будут хорошие шансы на победу… Как товарищ по команде, я хотел бы, чтобы он следовал за историей, но, в конце концов, главное — это команда.

«Вы никогда не услышите, чтобы он сказал «Рекорд важнее». При этом то, что он делает — довольно круто», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.

Материалы по теме
«Это вызов». Овечкин — о первой игре против Кросби в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android