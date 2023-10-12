Бирюков: ЧМ без России – неполноценный, противостояние с Канадой всегда было

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков высказался про отстранение сборной России от международных турниров.

«Конечно, это плохо. Международные игры сильно отличаются, это другой уровень и возможность сравнить свою игру с остальными сборными. Что хорошо для роста хоккеистов. Но сейчас такая ситуация, что от нас ничего не зависит. Нужно принять это. Думаю, что в любом случае всё наладится. Сборная России будет играть на чемпионатах мира и Олимпиаде.

Без России чемпионаты мира не так интересны? Я считаю, что чемпионат мира без России – неполноценный. Противостояние России и Канады всегда было. Не знаю когда, но наша сборная должна вернуться на международный уровень», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.