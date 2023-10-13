Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Трактора» Дер-Аргучинцев рассказал, почему летом чувствовал себя не в своей тарелке

Лидер «Трактора» Дер-Аргучинцев рассказал, почему летом чувствовал себя не в своей тарелке
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал, что ему пришлось привыкать к тренировкам и игре в новой для себя лиге.

«Мотивации у меня всегда хватает. Я, кстати, не сказал бы, что у меня прям хороший какой-то старт получился. Да, так вышло, что в этом сезоне пошло по голам так, как я хотел. Но, разумеется, нужно стремиться к большему.

Когда начались сборы, первые товарищеские матчи, то вот там я плохо играл. Новая команда, новая лига, к которой надо было привыкнуть. Плюс первый раз вообще в жизни проходил сборы. Мне было физически тяжело пройти всё это, потому что у меня организм к такому не привык. В первых контрольных матчах вообще ничего не получалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Единственное, понимал, что до старта сезона необходимо собраться. И так сложилось, что именно с первой игры регулярки я почувствовал себя в прежней форме, и игра наладилась», — сказал Дер-Аргучинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Семёном Дер-Аргучинцевым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Сейчас я вижу, что команда — играет, парни менее зажаты». Интервью с лидером «Трактора»
Эксклюзив
«Сейчас я вижу, что команда — играет, парни менее зажаты». Интервью с лидером «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android