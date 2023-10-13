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Лучший снайпер «Трактора» поделился секретом небывалой результативности на старте сезона

Лучший снайпер «Трактора» поделился секретом небывалой результативности на старте сезона
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Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал, почему стал больше забивать голов, чем отдавать передач. В 14 матчах нового сезона форварда набрал 8 (6+2) очков.

«Обычно я всегда больше отдавал передач, чем забивал голов, больше играл роль плеймейкера. Но в этом году я почувствовал, что могу и хочу забивать сам, фокусируюсь на этом. Даже стараюсь не смотреть лишнюю передачу, как раньше, а именно бросать самому, угрожать воротам, чтобы приходили голы.

Пасы придут со временем, это никуда не денется. Но это не должно быть в ущерб голам. В этом сезоне у меня есть понимание, что нужно показать себя снайпером, чтобы я стал разносторонним игроком, который может и отдать, и забить», — сказал Дер-Аргучинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Семёном Дер-Аргучинцевым читайте на «Чемпионате»:

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