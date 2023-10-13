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Сколько голов забьёт Александр Овечкин в сезоне НХЛ-2023/2024?

Сколько голов забьёт Александр Овечкин в сезоне НХЛ-2023/2024?
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14 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — в 2:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот матч будет первым для «Вашингтона» и нападающего Александра Овечкина в новом сезоне-2023/2024 НХЛ. Россиянин продолжает погоню за рекордом по голам Уэйна Гретцки и отстаёт от канадца на 72 шайбы, забив 822 гола. В прошлом сезоне Овечкину удалось забить 42 гола.

«Чемпионат» предлагает угадать количество голов, которое забьёт Овечкин в стартовавшем сезоне НХЛ, и пройти опрос: «Сколько голов забьёт Александр Овечкин в сезоне НХЛ-2023/2024?»

За всю карьеру в НХЛ Овечкин в 1347 матчах регулярных чемпионатов заработал 1485 (822+663) очков. В трёх матчах прошедшей предсезонки Овечкин забросил одну шайбу.

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