Строум: трудно не думать о погоне Овечкина. Может, он забьёт меньше, чем в прошлом году

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился мыслями о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что трудно не думать о чём-то подобном. Может быть, он забьёт немного меньше, чем в прошлом году, потому что ему больше не нужно обгонять Горди Хоу и добираться до отметки в 800 голов. Думаю, что, когда такой необходимости нет, возможно, к нему приковано немного меньше внимания. Но при этом он становится намного ближе к истории каждый раз, когда забивает», — приводит слова Строума официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.

Новый сезон «Вашингтон» начнёт матчем с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.