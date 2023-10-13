«Рекорды есть рекорды». Овечкин ответил на вопрос о своём подходе к достижению Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдёт.

Рекорды есть рекорды. Об этом много говорят, много СМИ и фанатов, но мы, игроки, просто выходим и делаем то, что можем», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.

Новый сезон «Вашингтон» начнёт матчем с «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.