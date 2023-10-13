Защитник «Коламбуса» Зак Веренски получил травму колена в первом матче нового сезона НХЛ

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски получил травму колена в первом матче сезона с «Филадельфией» (2:4). 26-летний игрок обороны получил травму в столкновении с форвардом «Флайерз» Гарнетом Хэтэуэем и покинул лёд с помощью партнёров по команде.

Послематчевое обследование выявило у игрока ушиб четырёхглавой мышцы правого колена. Главный тренер «Блю Джекетс» Паскаль Венсан рассчитывает, что защитник вскоре вернётся в строй. Хэтэуэй изначально получил большой штраф, но после видеопросмотра судьи изменили своё решение на двухминутное удаление.

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В прошедшем сезоне Веренски принял участие в 13 встречах за «Коламбус», в которых отметился 8 (3+5) результативными действиями при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени в 24 минуты. Защитник выбыл из-за травмы плеча спустя месяц после начала чемпионата. Всего в НХЛ в 416 матчах он набрал 245 (79+166) очков.