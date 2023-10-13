Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении своей карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своей мотивации и о возможном завершении карьеры.

«Я всё ещё наслаждаюсь хоккеем. Когда я перестану получать от него удовольствие, для меня, вероятно, будет неправильно оставаться здесь и играть так, как я хотел бы.

Мною движет только игра, вы знаете. Просто атмосфера на льду и вне льда, конечно, в раздевалке. Я просто немного веселюсь, понимаете?» — передаёт слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.