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Стало известно, почему Якупов и Гарипов не попали в состав «Нефтехимика» на гостевую серию

Стало известно, почему Якупов и Гарипов не попали в состав «Нефтехимика» на гостевую серию
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Стало известно, почему нападающий Наиль Якупов и вратарь Эмиль Гарипов не попали в состав «Нефтехимика» на выездную серию. Оба хоккеиста получили травмы разной степени тяжести.

«Эмиль Гарипов травмировался, у Наиля Якупова небольшое повреждение», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

Напомним, «Нефтехимик» 14 октября сыграет в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Ещё через два дня, 16 октября, нижнекамцы в Тольятти встретятся с «Ладой». После этого команда вернётся домой и проведёт там сразу пять матчей подряд.

«Нефтехимик» набрал 12 очков в 16 встречах регулярного чемпионата, сейчас нижнекамцы занимают последнее место в таблице Восточной конференции и предпоследнее, 22-е — в сводной таблице КХЛ.

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