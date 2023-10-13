Кравец: игроки «Авангарда» стали вступаться друг за друга? Это всегда было, есть и будет

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:0). Ранее омичи разгромно проиграли бело-голубым — 0:6.

«Игроки «Авангарда» начали вступаться друг за друга? Да это всегда было, есть и будет, это говорится ещё в самом начале предсезонки, чтобы не давали обижать своих и терпели удары от соперника. Такие моменты сегодня получились, что вратаря ударили по ловушке – Пайгин вступился. Не буду говорить, что Петухов провёл неправильный силовой приём, но я думаю, что реакция Шулака, сбросившего краги, была из-за того, что сыграли в нашего игрока без шайбы. Но, в принципе, правильней сдержаться, а уже в концовке наказывать за это. Потому что в таких ситуациях всё-таки подставляем ребят, которым играть в меньшинстве, нужно терпение», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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