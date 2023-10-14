Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хэмилтон: СКА — самая североамериканская команда КХЛ? Да. Слышал, что так играет «Торпедо»

Хэмилтон: СКА — самая североамериканская команда КХЛ? Да. Слышал, что так играет «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский новичок минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался после матча со СКА (2:3).

«Называл СКА самой североамериканской командой КХЛ? Я ещё не со всеми командами играл в этом сезоне. Слышал, что «Торпедо» играет в североамериканском стиле, у них заряженная атака. СКА очень активно играет, контролирует шайбу, силён у своих ворот. Это очень крепкая команда. Да, я бы снова назвал их самой североамериканской командой», — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Материалы по теме
Хэмилтон: у меня не было никаких проблем с Гатиятулиным. Всегда буду ему благодарен
Видео
СКА переиграл минское «Динамо» и обошёл ЦСКА на Западе, у Рендулича 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android