Бекстрём: никогда не видел парня, который бы любил забивать голы больше, чем Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

«Я думаю, что его радость от голов, его жажда забивать просто невероятны. Я никогда не видел парня, который бы любил забивать голы больше, чем он. Было весело быть частью этого и видеть это вживую каждый день. Я думаю, что дело в его голоде. Он хочет соревноваться, он играет усердно, это потрясающе», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.