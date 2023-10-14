Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит от одной до двух недель

Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит от одной до двух недель
Аудио-версия:
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» включили 26-летнего защитника Зака Веренски в резервный список травмированных, сообщает Associated Press. Ожидается, что из-за ушиба четырёхглавой мышцы он пропустит одну-две недели. Вместо него «Коламбус» вызвал в основу из фарм-клуба 19-летнего чеха Давида Иржичека.

Веренски получил травму в первом матче сезона в столкновении с форвардом «Филадельфии Флайерз» Гарнетом Хэтэуэем и покинул лёд с помощью партнёров по команде. Игра закончилась поражением «Коламбуса» со счётом 2:4. Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Хэтэуэя на $ 5 тыс. за удар коленом — максимальную сумму, разрешенную коллективным договором.

Веренски проводил свой первый матч с 10 ноября прошлого года. Тогда, также в поединке против «Флайерз», он получил травму правого плеча, из-за которой выбыл до конца сезона и перенёс операцию.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Коламбуса» Зак Веренски получил травму колена в первом матче нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android