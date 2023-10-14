Защитник «Коламбуса» Веренски пропустит от одной до двух недель

«Коламбус Блю Джекетс» включили 26-летнего защитника Зака Веренски в резервный список травмированных, сообщает Associated Press. Ожидается, что из-за ушиба четырёхглавой мышцы он пропустит одну-две недели. Вместо него «Коламбус» вызвал в основу из фарм-клуба 19-летнего чеха Давида Иржичека.

Веренски получил травму в первом матче сезона в столкновении с форвардом «Филадельфии Флайерз» Гарнетом Хэтэуэем и покинул лёд с помощью партнёров по команде. Игра закончилась поражением «Коламбуса» со счётом 2:4. Департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Хэтэуэя на $ 5 тыс. за удар коленом — максимальную сумму, разрешенную коллективным договором.

Веренски проводил свой первый матч с 10 ноября прошлого года. Тогда, также в поединке против «Флайерз», он получил травму правого плеча, из-за которой выбыл до конца сезона и перенёс операцию.