Альфредссон вернулся в «Оттаву» в качестве тренера

Президент «Оттавы Сенаторз» Стив Стайос объявил команде в пятницу, во время утренней раскатки, что член Зала хоккейной славы Даниэль Альфредссон стал одним из сотрудников клуба, сообщает Reuters. 50-летний швед, который сам поучаствовал в занятии, будет тренировать и заниматься развитием игроков. Альфредссон сообщил репортерам, что у него пока нет официального названия должности, но, по данным TSN, эта ситуация продлится недолго.

Экс-нападающий провёл свои первые 17 сезонов в НХЛ с 1995 по 2013 годы в составе «Оттавы». Он является лидером клуба по голам (426), передачам (682) и очкам (1108).

Альфредссон был выбран клубом из канадской столицы в шестом раунде драфта-1994. В сезоне-1995/1996 он выиграл «Колдер Трофи». Швед помог «Сенаторз» 11 раз подряд с 1997 по 2008 годы выйти в плей-офф НХЛ. В 2007-м клуб добрался до финала Кубка Стэнли, но уступил в пяти матчах «Анахайм Дакс».

Свой последний сезон Альфредссон провёл за «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2013/2014. Он был введён в Зал славы в 2022 году.