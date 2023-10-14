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Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов по ходу встречи российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин прервал атаку «Питтсбурга», совершив сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ, представителя Швеции Эрика Карлссона.

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Отметим, Карлссон является самым высокооплачиваемым защитником НХЛ с зарплатой 11,5 млн долларов в год.

Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты. Чистое время Александра на площадке — 18:42.