Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ

Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов по ходу встречи российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин прервал атаку «Питтсбурга», совершив сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ, представителя Швеции Эрика Карлссона.

ВИДЕО

Отметим, Карлссон является самым высокооплачиваемым защитником НХЛ с зарплатой 11,5 млн долларов в год.

Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты. Чистое время Александра на площадке — 18:42.

Материалы по теме
Видео
Малкин забил первый гол в сезоне НХЛ. Атака «Питтсбурга» началась после потери Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android