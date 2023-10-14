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«Чувствую, как будто готов завершать карьеру». Кузнецов пошутил о своём 11-м сезоне в НХЛ

«Чувствую, как будто готов завершать карьеру». Кузнецов пошутил о своём 11-м сезоне в НХЛ
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о противостоянии с «Питтсбргом» и пошутил на тему своего 11-ого сезона в НХЛ.

«Это уже мой 11-й сезон, ощущается, что я здесь настолько давно? Да, чувствую, как будто готов завершать карьеру (смеётся). Всегда приятно смотреть на противостояние Овечкина и Кросби. Они не становятся моложе, но каждая игра между ними всё более интенсивная. Они уважают друг друга и выкладываются на полную. Болельщики тоже любят наблюдать за этими матчами», — сказал Кузнецов в эфире Monemetnal Sports Network.

Напомним, матч между «Вашингтоном» и «Питтсбругом» завершился уверенной победой «Пингвинз» со счётом 4:0. Кросби отметился двумя шайбами, Овечкин не смог реализовать выход один на один с вратарём.

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