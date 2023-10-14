«Новый русский» с отличным катанием». Агент Матвеев назвал главные открытия старта сезона

Хоккейный агент Андрей Матвеев выделил игроков, которые лучше всего проявили себя за первые полтора месяца сезона КХЛ.

«Кто удивил с лучшей стороны? В «Спартаке» троица Морозов, Порядин и Голдобин мощную игру показывает, видна химия между игроками. Хорошо смотрится бригада большинства московского «Динамо» — Гусев, Менелл, О’Делл, Уил. Стоит отметить атакующего защитника «Амура» Кэмерона Ли, который только что получил российское гражданство. «Новый русский» имеет отличное катание, умеет ввести шайбу в зону атаки и создавать опасные моменты»,— сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Ли 15 матчей и 7 (1+6) результативных баллов.