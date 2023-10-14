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«Дал прикурить». Sportsnet — о силовом приёме Овечкина на Карлссоне

«Дал прикурить». Sportsnet — о силовом приёме Овечкина на Карлссоне
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов по ходу встречи российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин прервал атаку «Питтсбурга», совершив сокрушительный силовой приём против самого дорогого защитника НХЛ, представителя Швеции Эрика Карлссона. Официальный аккаунт Sportsnet ярко охарактеризовал силовой приём россиянина.

«Дал прикурить», — Sportsnet прокомментировал силовой приёме Овечкина на Карлссоне.

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Отметим, Карлссон является самым высокооплачиваемым защитником НХЛ с зарплатой $ 11,5 млн в год. Шведский игрок обороны перешёл в «Питтсбург» в прошедшее межсезонье.

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