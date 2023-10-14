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«Спартак» забил спорный победный гол в ворота «Торпедо»

«Спартак» забил спорный победный гол в ворота «Торпедо»
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«Спартак» забил спорный гол в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

На 58-й минуте при счёте 2:2 москвичи проиграли вбрасывание в зоне нижегородцев. Нападающий красно-белых Александр Бурмистров перехватил шайбу и отдал передачу Илье Талалуеву. Форвард, находясь перед воротами, не смог обработать пас, однако шайба отскочила от клюшки голкипера и, попав в ногу Талалуеву, залетела в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что этот гол стал победным для «Спартака».

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между «Торпедо» и «Спартаком». В яркой встрече победу одержали красно-белые со счётом 4:2.

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