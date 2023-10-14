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Главный тренер «Сочи» рассказал, когда Матвей Мичков сможет вернуться на лёд

Главный тренер «Сочи» рассказал, когда Матвей Мичков сможет вернуться на лёд
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:2) рассказал, когда нападающий Матвей Мичков сможет вернуться на лёд.

«Отсутствие Мичкова? Сегодня он ещё не мог играть. К следующей встрече он будет готовиться», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, нападающий «Сочи» Матвей Мичков уже пропустил встречу с «Нефтехимиком» 12 октября. Тогда причиной называлось «лёгкое недомогание».

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

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