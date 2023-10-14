Кокорев: «Сочи» потерял от обмена меньше, чем об этом писали? Ничего не могу сказать

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об обмене со СКА — Борны Рендулича на Марата Хуснутдинова.

«Хуснутдинов уже забил гол за «Сочи», и в этой связи можно ли говорить, что мы потеряли от громкого обмена не так много, как об этом писали? Вы знаете, без комментариев. Пока ничего не могу сказать. Там игрок играет в той команде, а у нас играет Марат, поэтому без комментариев. Когда их ждать? Нас Марат полностью устраивает, вот так могу сказать. Прошло всего две игры, что у СКА, что у нас, поэтому глобальных выводов делать пока не могу», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).