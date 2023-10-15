Бучневич получил травму после грубого толчка на борт от защитника «Сиэтла»
Поделиться
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил травму в победном матче с «Сиэтлом» (2:1 Б).
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Бьёркстранд, Данн) – 20:40 (pp) 1:1 Кайру (Томас) – 27:49 2:1 Томас – 65:00
Россиянин неудачно ударился о борт после грубого толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Примечательно, что судьи оставили этот эпизод без внимания. Бучневич покинул площадку и больше в игру не вернулся. Его игровое время в матче составило 5 минут и 27 секунд.
Бучневич в новом сезоне-2023/2024 НХЛ провёл лишь второй матч и ещё не набрал ни одного результативного балла.
Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Победу в упорном матче одержали «блюзмены» со счётом 2:1 по буллитам.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2023
-
09:20
-
08:55
-
08:36
-
08:15
-
08:05
-
07:50
-
04:55
-
04:54
-
04:51
-
04:48
-
04:44
-
04:42
-
04:37
-
03:58
-
02:04
-
01:52
-
01:00
- 14 октября 2023
-
23:54
-
23:28
-
23:15
-
22:53
-
22:41
-
22:31
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:13
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:29
-
20:06
Партнерский контент