Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бучневич получил травму после грубого толчка на борт от защитника «Сиэтла»

Бучневич получил травму после грубого толчка на борт от защитника «Сиэтла»
Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил травму в победном матче с «Сиэтлом» (2:1 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Бьёркстранд, Данн) – 20:40 (pp)     1:1 Кайру (Томас) – 27:49     2:1 Томас – 65:00    

Россиянин неудачно ударился о борт после грубого толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Примечательно, что судьи оставили этот эпизод без внимания. Бучневич покинул площадку и больше в игру не вернулся. Его игровое время в матче составило 5 минут и 27 секунд.

ВИДЕО

Бучневич в новом сезоне-2023/2024 НХЛ провёл лишь второй матч и ещё не набрал ни одного результативного балла.

Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Победу в упорном матче одержали «блюзмены» со счётом 2:1 по буллитам.

Материалы по теме
$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android