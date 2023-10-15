Бучневич получил травму после грубого толчка на борт от защитника «Сиэтла»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич получил травму в победном матче с «Сиэтлом» (2:1 Б).

Россиянин неудачно ударился о борт после грубого толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Примечательно, что судьи оставили этот эпизод без внимания. Бучневич покинул площадку и больше в игру не вернулся. Его игровое время в матче составило 5 минут и 27 секунд.

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Бучневич в новом сезоне-2023/2024 НХЛ провёл лишь второй матч и ещё не набрал ни одного результативного балла.

Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл Кракен». Победу в упорном матче одержали «блюзмены» со счётом 2:1 по буллитам.